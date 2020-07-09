"Толпы на станциях в час-пик и забитые вагоны" Несмотря на карантин харьковская подземка увеличила интервалы между поездами

За последние сутки на Харьковщине от Ковид-19 умерло трое пациентов. Все они, отмечают в Лабораторном центре, имели сопутствующие заболевания, которые способствовали тяжелому течению болезни. В частности, это 58-летний мужчина, который вернулся домой с заработков из Москвы. К медикам он обратился 3 июля и сразу был госпитализирован с пневмонией. Мужчина 40 года и женщина 30-го, которые также были госпитализированы в тяжелом состоянии. Таким образом, регион сейчас имеет неутешительные показатели смертности.

Анна Сухорукова, заведующая отделением особо опасных инфекций Харк.областного лабораторного центра

Ми, на жаль, перевищено середньоукраїнські показники. По Україні показник 3.17 відсотка, наша область 3, 8. Ми разом з Полтавською та Черкаською областями посідаємо дуже незручне друге місце. Найвища летальність в Кіровоградській області

За прошедшие сутки в регионе коронавирус подтвердили 51 человека, 25 пациентов выздоровели. Наиболее тревожная эпидемиологическая ситуация продолжает наблюдаться именно в Харькове. Здесь более тысячи семисот подтвержденных случаев инфицирования и более двухсот подозрений. Люди жалуются, невозможно избежать скопления сейчас в харьковской подземке. Несмотря на карантин, метрополитен по обычаю перешел на летний график движения поездов.

Виктория

Потому что, когда я утром бегу на работу, там минута и все. Сейчас стоим по 4 по 5 минут. На Маршала Жукова уже полный вагон, едет с Пролетарской к Маршала Жукова - уже полный вагон. Конечно, боимся, ну а деватся некуда, жить то надо на что-то

Действительно соблюдать социальную дистанцию, говорят горожане, можно было после открытия подземки. Поезда ходили часто, пассажиров было мало, поэтому набиваться было некому. Сейчас же, когда стоять на станции приходится чуть ли не по десять минут, и это днем ​​- о карантине и речи не идет. Тем более, что к нему не все относятся ответственно.

Вера

В вагонах есть, конечно. На станциях более менее, люди как-то расходятся, а в вагонах людей много и конечно многие маски вот так одевают

Любовь

Та як попало. То ніс у них відкритий, то оце отак висить ось отак

Алла

Тяжело вообще, в принципе, придерживаться. Но я думаю, если есть желание у людей, то выход найдется, потому что оставаться без метро...

В пресс-службе Харьковского метрополитена новостям АТН сообщили, действительно с 1 июня, как и раньше, подземка перешла на летний график интервала поездов. Его определили согласно пассажиропотока.

Уточняют, ситуацию мониторят и в случае необходимости - будут вносить коррективы. Однако ответить, какие интервалы действуют в подземке действуют сейчас, пресс-секретарь метрополитена не смог, ссылаясь на техническую информацию. По этому поводу в КП был направлен информационный запрос.