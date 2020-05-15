Тоннель, который не пропускает вирусы, создали в Харькове

15 мая 2020 г. 19:00
Автор: Наталья Белокудря
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Тоннель для дезинфекции, который измеряет температуру и обрабатывает антисептиком человека, создали в Харькове.

Первый рабочий экземпляр подарили в Киевскую больницу скорой помощи, рассказывают разработчики, два брата - Дмитрий и Борис Цеханские. В карантин их компания занималась обувным производством, но рынок стал, пришлось сменить профиль, и за ночь Дмитрий Цеханский наметил кабину, которая за несколько секунд обработки антисептическим паром убивает вирус:

Дмитрий Цеханский, разработчик дезинфицирующего тоннеля

Мы рассчитывали, что на одного человека идет 20-30 грамм дезифицирующей жидкости за три секунды, сейчас три секунды стоит, на первой кабине было семь - это много, нами было заменен  более тонкий датчик времени, который регулируются каждую десятую секунды

Брат Дмитрия Цеханского, Борис, придумал двойную кабину, которую можно установить в местах с большой пропускной способностью людей - это, например, заводы, фабрика, метро и аэропорты. Говорит, что такого в Украине больше никто не делает:

Борис Цеханский, руководитель проекта

Мы разработали кабинку на два входа, потому что такие места, где люди приходят в 9 утра, они говорят, что нам нужно, чтобы проходило минимум 500 человек в час, одинарная кабинка рассчитана на около 350 человек в час, и мы сделали и таких аналогов не нашли

Антисептический пар из форсунок - не единственная функция тоннеля, сейчас харьковчане дорабатывают специальный датчик, который будет установлен внутри кабины, и он бесконтактно будет измерять температуру:

Александр Погожев, соразработчик тоннеля

Это пиродатчик нашего производства, а за что он отвечает? За измерение температуры… Он еще в тестовом режиме, он будет измерять температуру в определенном лимите. Если у человека будет температура выше 38 градусов, кабина не включится, она его не пропустит. Если будет в норме, кабина сработает

О безопасности изобретения харьковчан свидетельствуют полученные сертификаты от санитарно-эпидемиологических экспертов.

Сейчас в работе - двадцать один тоннель, первыми заказчиками стали украинские атомные электростанции и Киевский университет имени Шевченко.

Уже есть и запросы из-за рубежа. В частности, Италия и Дубаи также хотят получить дезинфекторы украинского производства.

 

Видео: 

Тоннель, который не пропускает вирусы, создали в Харькове - 15.05.2020

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