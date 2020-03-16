ТОП-5 самых высоких новостроек Харькова®

В нашей стране в 2019 году ввели в эксплуатацию свыше 87 000 квартир. Это ровно на 48% больше, чем за аналогичный период в 2018. Из-за этого застройщики Украины опасаются резкого снижения интереса к первичной недвижимости. Вот почему для увеличения спроса девелоперы предлагают инвесторам все больше скидок, предлагают рассрочку на выгодных условиях и т.д.
Однако украинские эксперты спешат успокоить строительные компании. По мнению аналитиков, определенная категория жилых комплексов не потеряет в цене. Особенно это касается ЖК с нестандартной концепцией и выгодным расположением.
В этой статье собран ТОП-5 самых высоких и перспективных объектов Харькова. Многоэтажная недвижимость в развитом районе всегда остается актуальной и со временем только растет.
ЖК Павловский квартал (16-21 этаж, бизнес класс, Павловка)
Стоимость жилплощади в объекте начинается с 971 000 гривен. При этом ЖК привлекает внимание стильной архитектурной композицией, удачной локацией и обустройством придомовой территории.
До ближайшей станции метро от новостройки всего 5 минут пешком. А еще в шаговой доступности расположились: учебные заведения, магазины, скверы, остановки и спортивные центры. Покупателям не нужно тратить лишнее время на то, чтобы отдохнуть, отвести ребенка на учебу или добраться на работу.
Также во дворе для владельцев машин предусмотрен подземный и надземный паркинг. Для детей на территории оборудована игровая площадка, а для взрослых – обустроены зеленые зоны с лавочками.
ЖК Континенталь на Валентиновской (17 этажей, бизнес класс, Салтовка)
Многоэтажка возведена в 270 метрах от метро «Студенческая», поэтому отсюда жильцам открывается доступ в любую часть города. Вблизи новостроя проходит река Харьков, находятся стадионы, школы, магазины и кафе. А если инфраструктуры поблизости будет недостаточно, можно воспользоваться коммерческой недвижимостью «Континенталь». На цоколе будут расположены офисы и объекты социально-бытового назначения.
Еще недалеко от здания стоит ХНПУ имени Г.С. Сковороды. Вот почему приобретенное здесь жилье можно сдавать в аренду студентам.
ЖК Журавли (23 этажа, бизнес класс, Салтовка)
Это пока самый высокий жилой комплекс города, который стоит на второй от дороги линии застройки. При этом новострой не отрезан от социально-бытовой инфраструктуры и позволяет инвесторам наслаждаться комфортной жизнью. Здесь предусмотрен подземный паркинг, автономная система отопления и 12 планировок квартир.
ЖК Манхэттен (до 21 этажа, бизнес класс, Новые дома)
Это многоквартирный дом с каскадным расположением секций и нестандартной формой фасада. Кроме примечательного дизайна комплекс вызывает интерес необычными планировками жилья, удобной транспортной развязкой (близко метро, остановки и Московский проспект), а также наличием двухуровневого подземного паркинга.
По аналогии со зданиями того же класса, внизу расположатся коммерческие помещения. Если у жильцов мало свободного времени, они могут использовать для выполнения повседневных дел инфраструктуру ЖК.
ЖК Дипломат (17 этажей, комфорт класс, Павлово Поле)
Проект находится недалеко от Саржиного Яра, реки Саржанка и озера Топлое. Благодаря этому в окрестностях всегда приятный и чистый воздух. Высотные новостройки Харькова вблизи водоемов и зеленых насаждений пользуются стабильным спросом. Так что квартиру будет легко перепродать.
Рядом с домом есть метро, учебные учреждения, места отдыха, больница, кафетерии и супермаркеты. Владельцы не будут тратить лишнее время. При этом территория двора закрыта для посторонних, и жильцы полностью защищены от незваных гостей.