ТОП-5 самых высоких новостроек Харькова®

В нашей стране в 2019 году ввели в эксплуатацию свыше 87 000 квартир. Это ровно на 48% больше, чем за аналогичный период в 2018. Из-за этого застройщики Украины опасаются резкого снижения интереса к первичной недвижимости. Вот почему для увеличения спроса девелоперы предлагают инвесторам все больше скидок, предлагают рассрочку на выгодных условиях и т.д.

Однако украинские эксперты спешат успокоить строительные компании. По мнению аналитиков, определенная категория жилых комплексов не потеряет в цене. Особенно это касается ЖК с нестандартной концепцией и выгодным расположением.

В этой статье собран ТОП-5 самых высоких и перспективных объектов Харькова. Многоэтажная недвижимость в развитом районе всегда остается актуальной и со временем только растет.

ЖК Павловский квартал (16-21 этаж, бизнес класс, Павловка)

Стоимость жилплощади в объекте начинается с 971 000 гривен. При этом ЖК привлекает внимание стильной архитектурной композицией, удачной локацией и обустройством придомовой территории.

До ближайшей станции метро от новостройки всего 5 минут пешком. А еще в шаговой доступности расположились: учебные заведения, магазины, скверы, остановки и спортивные центры. Покупателям не нужно тратить лишнее время на то, чтобы отдохнуть, отвести ребенка на учебу или добраться на работу.

Также во дворе для владельцев машин предусмотрен подземный и надземный паркинг. Для детей на территории оборудована игровая площадка, а для взрослых – обустроены зеленые зоны с лавочками.

ЖК Континенталь на Валентиновской (17 этажей, бизнес класс, Салтовка)

Многоэтажка возведена в 270 метрах от метро «Студенческая», поэтому отсюда жильцам открывается доступ в любую часть города. Вблизи новостроя проходит река Харьков, находятся стадионы, школы, магазины и кафе. А если инфраструктуры поблизости будет недостаточно, можно воспользоваться коммерческой недвижимостью «Континенталь». На цоколе будут расположены офисы и объекты социально-бытового назначения.

Еще недалеко от здания стоит ХНПУ имени Г.С. Сковороды. Вот почему приобретенное здесь жилье можно сдавать в аренду студентам.