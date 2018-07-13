"Топаз" еще пару лет не сможет отдать приказ

8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Именно столько получил известный харьковский антимайдановец Игнат Кромской по прозвищу Топаз в конце января по решению Киевского районного суда Харькова.

Тогда его признали виновным в сепаратизме, организации захвата облгосадминистрации 1 марта 2014 года и беспорядках на Рымарской в том же году. Но своей вины осужденный не признал. Сфальсифицированным дело считает и сейчас.

Игнат Кромской, подсудимый

И служба безопасности, и прокуратура всячески содействовали фальсификации материалов уголовного производства. Я не признаю эту власть, и я не признаю органы сформированные после антиконституционного переворота, потому как я люблю свое государство и уважаю конституцию.

Защита Кромского требует отмены приговора. Подчеркивает – на суд осуществляли давление, а самого Топаза изначально считали преступником.

Александр Шадрин, адвокат подсудимого

Ми вважаємо, що при розгляді у суді першої інстанції настільки порушені базові права Кромського Ігната Володимировича, в тому числі щодо презумпції невинуватості, які виключають можливість взагалі виключають постановлення будь-якого обвинувального вироку у цій справі. Тому ми будемо наполягати на його повному виправданні



Решение первой судебной инстанции не устраивает и прокуратуру. Свое требование про 15 лет они адресуют теперь Апелляционному суду. Не считает возможным освобождение Топаза и евромайдановец Андрей Емельянов, автомобиль которого, как установил суд, угнал Игнат Кромской. Мужчина настаивает – Топаз причастен еще и к издевательствам над ним.



Андрей Емельянов, потерпевший



Когда человек угрожает убить и берет пистолет, вот так вот в лоб бьет им, прокручивает барабан, говорит: «думаешь, я не выстрелю?» - и вот так балуется. После этого вас, ну не вас, меня, бьют ногами 5-6 человек, потом стреляют в ноги, потом забрасывают в багажник и собираются отвозить на погреб. Это адекватные люди? Это люди, которые заслуживают снисхождения?

После долгих обсуждений суд оставляет приговор без изменений. Так что Кромской с учетом закона Савченко из 8 должен фактически отсидеть всего два года.

Но даже такой срок не устраивает защиту. Адвокат планирует подавать кассацию.

Прокуратура определиться с жалобой планирует после получения полного текста решения судей.