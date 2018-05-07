Тополиный пух, жара, май. Кому сейчас вредит погода?

Валентина отдыхает в парке со своей маленькой внучкой. От жары женщина спряталась в тени каштана. Здесь и ребенку уютнее, и бабушка меньше рискует здоровьем, говорит пенсионерка

Валентина

Ребенок переносит жиру нормально, дети они лучше адаптируются, слава Богу. – А вот вы? - пока ничего, но если это будет продолжаться долго, тогда, наверное, может быть и сердце, и давление – все, что угодно.

В отличие от Валентины, Лариса страдает от жары больше. Женщина уже с первых жарких дней чувствует, что сейчас ее здоровье требует как можно больше внимания

Лариса

Ну, жара, конечно, может достать, так скажем, особенно людей, страдающих какими-то хроническими заболеваниями, например, сердцем. Поэтому, хожу на уколы, поддерживаю таким образом себя

С приходом неожиданно теплых майских дней спрос на мороженое и воду, по словам торговцев, увеличился почти втрое. Люди прячутся от жары в тени и рядом с вентилятором, но многие выбирают уютный уголок под кондиционером, что, по словам медиков, далеко не лучшим образом влияет на состояние здоровья. Больше всех, от майской жары страдают гипертоники и люди с сердечными недугами

Валентина Нагорная, врач-кардиолог, терапевт, КМН

У каждого разные приспособительные способности – у здорового человека они получше … где-то спрятался, переспал и ничего, а человек, который имеет какие-то заболевания конкретные, ну в данном случае, сердечно - сосудистые- то у него, на адекватно подобранных дозах препарата, может и падать давление, и повышаться

При первых симптомах специалисты советуют обратиться в больницу, а для профилактики, говорят они, необходимо привыкать к жаре постепенно. В основном находиться в помещениях и тени, постепенно увеличивая время пребывания на солнце. И по данным синоптиков привыкать будет время. Во вторник и среду ожидается переменная облачность, без существенных осадков, температура днем 23-28 градусов тепла, в четверг, 10 мая, ночью местами небольшой дождь, а днем осадков не ожидается, столбик термометра покажет от 20 до 25 градусов с отметкой плюс. В пятницу и субботу будет несколько прохладнее +18, +23, малооблачная погода, осадков не ожидается