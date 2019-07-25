Торговля сигаретами в обход закона. Правоохранители перекрыли канал поставки контрафактных табачных изделий

Полицейские совместно с Государственной фискальной службой разоблачили мужчину, который реализовывал на торговых площадках города, незаконно изготовленные сигареты. За налаживание криминальной деятельности отвечал житель Луганской области, сейчас, по словам старшего следователя по особо важным делам Андрея Мирного в рамках уголовного производства назначена череда экспертиз, после которых собственно и будет объявлено подозрение.

Андрей Мирный, старший следователь по особо важным делам в Хар. обл.

Було встановлено громадянина міста Сєверодонецьк, який займався оптовою реалізацією зазначеної продукції. За місцем мешкання останнього вилучено грошові кошти здобуті від злочинної діяльності в загальній сумі близько 400 тисяч гривень, також були вилученні чернетки з записами стосовно осіб в яких він придбавав незаконно виготовленні тютюнові вироби та які він їх збував. Також були встановлені і так званні перевалочні пункти.

Это были гаражные кооперативы, которые арендовали на подставных лиц и именно в них и хранились табачные изделия. Также правоохранители установили, что злоумышленник наладил канал поставки не только в Харьковской области, но и в другие регионы Украины. А имея уже решения суда - правоохранители провели обыски уже в Луганской области, где изъяли из незаконного оборота более 10 тысяч пачек сигарет, около 240 тысяч гривен и 4 тысяч долларов.