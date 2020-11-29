Трагедия в больнице на Львовщине из-за отключения ИВЛ: у Зеленского раскрыли подробности

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко прокомментировал трагедию в больнице города Жовква на Львовщине, где из-за отключения электричества в реанимации умерли двое больных, подключенных к аппаратам ИВЛ.

В комментарии "Украинской правде" Тимошенко признал, что из-за отсутствия электроснабжения в больнице на Львовщине действительно умерли пациенты.

По его словам, когда в больнице исчезла электроэнергия, то генераторы, которые специально предусмотрены для таких случаев, не включились.

Медикам пришлось делать пациентам вентиляцию легких вручную, с помощью дыхательных мешков, пытаясь заменить действие аппаратов ИВЛ. Однако поскольку состояние больных было тяжелое, их не удалось спасти. Электроснабжение отсутствовало около одного часа.

"Эта ситуация стоила двух человеческих жизней. Это недопустимо и такое не должно повториться. Все больницы во время пандемии должны быть готовы к таким внештатным ситуациям. Будем разбираться и делать кадровые выводы, в том числе и на уровне райгосадминистрации", - отметил Тимошенко.

Ранее сообщалось, что в больнице города Жовква Львовской области два человека умерли из-за отключения электричества и прекращения работы аппаратов ИВЛ. Происшествие расследуют правоохранители.