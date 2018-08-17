Трагедия в Генуе привлекла особое внимание к состоянию мостов во всем мире. Какая ситуация на Харьковщине?

17 августа 2018 г. 17:48
Автор: Лиза Василенко
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Привлечь особое внимание чиновников и ремонтников по всей Украине к состоянию мостов заставила итальянская трагедия. После того, как из-за обрушения автомобильного путепровода 14 августа в городе Генуя, погибло 39 человек, еще около 2 десятков пострадали. Специалисты по вопросам инфраструктуры сразу заявили - аварийных мостов по всей Украине - тысячи, и на многих из них необходимо проводить капитальный ремонт. На Харьковщине, отмечают местные чиновники, проблемы с путепроводами тоже есть. Они пока не критические, уверяют дорожники, но большинство сооружений нуждается в реконструкции, однако восстановительные работы там не проводились десятками лет.

Игорь Турченко, директор ГП "Дороги Харьковщины":

Строительство этих мостов в 95 % случаев было в 80-х годах уже прошлого столетия. И мы прекрасно понимаем, что количество мостов о которых мы сейчас говорим, 3-5 штук, оно, действительно, малое, но хочу сделать акцент, что ежемесячно по дорогам государственного значения ежедекадно делаются акты обследования и те кричащие моменты, которые есть, они в любом случае устраняются.

В этом году в планах у харьковских дорожников - отремонтировать 3 путепровода, которые до сих пор были в плачевном состоянии. Работы ведутся на мосту в направлении Харьков-Ахтырка, возле Губаревка ближе к границе с Сумской областью. Также ремонтники перекрыли часть путепровода на дороге "Чугуев - Меловое" и начали демонтаж сооружений, все работы планируют завершить осенью.

Михаил Богатирь, зам. начальника службы автомобильных дорог Хар. обл.:

Эти все плановые работы будут закончены до 20 сентября, будут закончены работы по мосту Харьков-Ахтырка. Мы планируем такие же точно работы закончить в этих пределах и по Чугуев-Меловое. То есть, мы уже сделали пол-моста. У нас, кстати, еще в Коробочкино есть, но там ведутся плановые работы, он тоже будет в сентябре месяце отремонтирован.

Сколько проблемных мостов смогут сделать комфортными для проезда в ближайшее время, говорят харьковские специалисты, зависит от объемов финансирования на проведение капитального или текущего ремонта. Пока проводят обследование всех путепроводов области по поводу безопасности для пешеходов и автомобилистов, учитывая жалобы местных жителей. Мостов на Харьковщине больше 800.

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Трагедия в Генуе привлекла особое внимание к состоянию мостов во всем мире - 17.08.2018

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