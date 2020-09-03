Тракториста, который во время масштабного пожара на Харьковщине спас два десятка сельских домов, наградили медалью

Жителя Харьковщины Сергея Тесленко, который в селе Двуречанского района спас от пожара 20 домов, наградили медалью.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Медаль «За содействие органам МВД» мужчине вручил министр Арсен Аваков, который прибыл сегодня на Харьковщину.

«Сергей Тесленко - местный житель села Горобьевка Харьковской области. Когда огонь подобрался к его деревне, он не стоял в стороне. А собственным трактором начал пахать защитные полосы вокруг домов односельчан. Тем самым спас 20 домохозяйств. Спасибо, Сергей, за неравнодушие и такой смелый поступок!», - отмечается в сообщении МВД в Фейсбук.

Напомним, пожары в двух районах Харьковщины вспыхнули вчера днем.

2 сентября в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Клугино-Башкировка Чугуевского района на территории Новомосковского лесничества произошло возгорание лесной подстилки на площади около 10 га.

Также на территории Двуречанского лесничества между населенными пунктами Горобьевка и Гряниковка Двуречанского района возник лесной пожар на площади 400 га, из них на площади 100 га был верховой пожар.

По факту пожара в Чугуевском районе следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.