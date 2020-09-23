Трамп, Меркель, Байден: Time опубликовал рейтинг самых влиятельных людей мира

23 сентября 2020 г. 15:12
Источник: УНИАН
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Американский журнал Time представил рейтинг 100 самых влиятельных людей мира. Список разделен на несколько категорий: "Титаны", "Новаторы", "Деятели искусства", "Лидеры" и "Кумиры".

Среди "Лидеров" оказались Дональд Трамп, Джо Байден и Ангела Меркель, а также глава КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Жаир Болсонару.

В числе "Титанов" оказались гендиректор Google Сундара Пичаии, ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань и шестикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон.

В категорию "Новаторы" попали астронавты НАСА Джессика Мейр и Кристина Кук. 

В категории "Деятелей Искусства" стоит отметить певицу Селену Гомес, а также актеров Фиби Уоллер-Бридж и Майкла Бакари Джордан.

В числе "Кумиров" оказались правозащитница Анджела Дэвис, теннисистка Наоми Осака, а также основатели движения Black Lives Matter.

Отметим, что в этом году в рейтинг самых влиятельных людей не попал российский президент Владимир Путин. 

 

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