Трамп на год продлил санкции против России из-за ее агрессии в Украине

03 марта 2018 г. 12:21
Источник: УНИАН
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Президент США Дональд Трамп продлил еще на год, до марта 2019-го года, действие нескольких пакетов санкций, введение которых в отношении Российской Федерации было начато еще предыдущей администрацией Барака Обамы из-за оккупации Россией Крыма.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

В частности, отмечается, что 6 марта 2014 года был выдан исполнительный указ №13660, которым введено национальное чрезвычайное положение из-за действий, которые "подрывают демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, и способствуют незаконному присвоению ее имущества".

В связи с этим 16 марта 2014 года был издан исполнительный указ №13661, которым расширен диапазон применения объявленного чрезвычайного положения из-за действий РФ в отношении Украины. В этом исполнительном указе упоминается размещения Россией своих войск в Крыму.

Кроме того, 20 марта 2014 года был издан исполнительный указ №13662, расширяющий сферу применения ограничительных мер, предусмотренных в указах №13660 и №13661 в связи с действиями и политическими шагами РФ, и в частности включая аннексию Крыма и применения силы в Украине, продолжение подрыва демократических процессов в Украине, угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины. 19 декабря был издан указ №13685, которым осуществлены дополнительные шаги в отношении российской оккупации Крыма.

 "Действия и политика, указанные в этих исполнительных указах, продолжают создавать исключительную и чрезвычайную угрозу национальным интересам и зарубежной политике Соединенных Штатов. По этой причине, провозглашенное 6 марта 2014 года национальное чрезвычайное положение, и меры, принятые в этот день, а также 16 марта 2014 года, 20 марта 2014 года и 19 декабря 2014 года с целью урегулирования вопросов, связанных с этим чрезвычайным положением, должны оставаться в силе после 6 марта 2018 года. Поэтому, в соответствии с разделом 202(d) закона о чрезвычайных состояния (50 U. S. C. 1622(d)), я продолжаю национальное чрезвычайное положение, объявленное исполнительным указом №13660", - говорится в сообщении Трампа.

Это сообщение должно быть опубликовано в Федеральном реестре официальных документов США и передано Конгрессу.

 

 

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