Трамп нанял еще одного юриста для защиты в деле о вмешательстве России в выборы

16 июля 2017 г. 11:54
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Адвокат Тай Кобб присоединился к команде юристов президента США Дональда Трампа для координации защиты в деле о вмешательстве России в выборы.

Как пишет издание, Кобб был нанят на фоне растущей обеспокоенности чиновников, что  личный юрист Дональда Трампа Марк Касовиц не справляется со своими обязанностями в одиночку.
Лицо приближенное к Трампу сообщило изданию, что главной проблемой  Касовица является то, что он работает в Нью-Йорке и не может семь дней в неделю защищать президента, в то время как расследование занимает большую часть его времени.

В течение нескольких недель советник Белого дома Дональд МакГан призывал Трампа усилить команду  опытным адвокатом, чтобы тот помог справиться с ожидаемым потоком запросов от специального прокурора министерства юстиции Роберта Мюллера.

В последнее время наем такого игрока стал более актуальным на фоне сведений о встрече в прошлом году старшего сына президента США с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая обещала передать компромат на Хиллари Клинтон.

 

 

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