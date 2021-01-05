Трамваи двух маршрутов не будут ходить через центр Харькова до лета: когда в мэрии обещают возобновить движение

По меньшей мере 5 месяцев, примерно до конца мая в Харькове не будут курсировать трамваи через площади Конституции и Павловскую, по Московскому проспекту от площади Защитников Украины. Речь идет о 5-м и 6-м городских маршрутах.

Кроме этого, до начала июня запрещается движение троллейбусов по улицам Броненосца Потемкина, Богдана Хмельницкого, проспекту Московскому и улице Кооперативной до переулка Короленко. Все эти ограничения связаны с продолжением реконструкции Московского проспекта. В прошлом году, хотя и с задержкой, дорожники открыли участок за мостом Чигирина и у Велозаводского моста, а теперь работы будут идти между ними.

Игорь Терехов, и.о. мэра

Мы рассчитываем закончить этот проект в следующем году, это очень масштабный проект, начиная от перекладки сетей, там новые все сети, и заканчивая асфальтовым покрытием, расширением полос.

Но пока идет реконструкция, работники офисов на Московском проспекте и местные жители должны передвигаться пешком до ближайших станций метро. Говорят, автобусы отнюдь не компенсируют отсутствие трамваев.

Ирина, харьковчанка

Нужно идти пешком - либо от автовокзала, либо или куда-то от метро с пересадками. Центральный проспект, а просто стыдно.

Юлия, харьковчанка

Сейчас две остановки либо пешком идешь, либо на трамвае. Маршрутку ждать тоже неудобно, очень долго, практически нету, после праздников на работу почти не доберешься. Зато, надеемся, пустят трамваи, и они будут долго ходить.

Летом движение трамваев по Московскому проспекту в мэрии обещают возобновить.