Трамваи №12 и 20 до вечера изменили маршрут

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25 июля 2019 г. 12:00
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Сегодня, 25 июля, до 16:00 трамваи №12 и 20 курсируют по измененным маршрутам.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом трамвайных путей. Ранее планировалось, что движение трамваев №12 и 20 по своим маршрутам возобновится 25 июля.

На время ремонта запрещено движение трамваев по ул. Большой Панасовской, на участке от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, по пер. Лосевскому, пер. Пискуновскому, проезду Рогатинскому и ул. Клочковской, на участке от Новоивановского моста до Рогатинского проезда.

На этот период трамваи курсируют так:

- трамвай №12: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - Клочковский спуск - пр. Независимости - ул. Тринклера - ул. Маяковского - ул. Мироносицкая – пл. Первого Мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе – Лесопарк;

- трамвай №20: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - ул. Клочковская - пр. Победы.

 

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