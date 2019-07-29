 

Трамваи №12 и 20 на два дня изменят маршруты

29 июля 2019 г. 18:26
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30 и 31 июля с 9:00 до 16:00 будет запрещено движение трамваев по ул. Большой Панасовской, на участке от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, пер. Лосевскому, пер. Пискуновскому, Рогатинскому проезду и ул. Клочковской, на участке от Новоивановского моста до Рогатинского проезда.

Как сообщили в Харьковском горсовете со ссылкой на Департамент инфраструктуры, это связано с капремонтом трамвайных путей.

В связи с этим движение трамваев будет организовано следующим образом:

№12: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - Клочковский спуск - пр. Независимости - ул. Тринклера - ул. Маяковского - ул. Мироносицкая - пл. Первого Мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе - Лесопарк;

№20: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - ул. Клочковская - пр. Победы.

 

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