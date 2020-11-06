Трамваи №12 и №20 в субботу временно изменят маршруты

06 ноября 2020 г. 20:00
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В Харькове 7 ноября с 9:00 до 17:00 движение трамваев по улице Большой Панасовской, на участке от улицы Евгения Котляра до переулка Лосевского и по нему, в переулке Пискуновском, по проезду Рогатинскому и улице  Клочковской, на участке от Новоивановского моста до Рогатинского проезда (при движении в сторону Южного вокзала), будет запрещено.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.

В связи с этим при движении в сторону Южного вокзала временный маршрут трамвая №12 будет таким: Лесопарк - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пл. Первого Мая - ул. Мироносицкая - ул. Маяковского - ул. Тринклера - пр. Независимости - Клочковский спуск - Новоивановский мост - ул. Большая Панасовская - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;

Трамвай №20 в это время будет курсировать по пр. Победы - ул. Клочковская - Новоивановский мост - ул. Большая Панасовская - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;

При движении от Южного вокзала трамваи №12 и №20 будут ходить по своим маршрутам в штатном режиме.

 

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