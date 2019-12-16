Трамваи №16, 16А, 23 и 26 изменили маршрут

16 декабря 2019 г. 9:55
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Движение трамваев по ул. Героев Труда и ул. Шевченко, на участке от ул. Академика Павлова до Журавлевского гидропарка, запрещено с 5:00 16 декабря до окончания ремонтных работ, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с аварией в системе энергоснабжения горэлектротранспорта.

На период выполнения аварийно-восстановительных работ трамваи ходят так:

№26: частично - по маршруту;

№23: частично - Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ст. м. «Киевская» - ул. Матюшенко - ул. Веснина - парк им. Горького;

№16,16А: ст. Салтовская - пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ст. м. «Киевская» - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк.

 

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