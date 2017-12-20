Трамваи №16, 16А, 26 и 27 временно изменят маршрут

20 декабря 2017 г. 17:00
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Движение трамваев по ул. Героев Труда, на участке от ул. Академика Павлова до пр. Тракторостроителей, будет запрещено с 9:00 до 16:00 21 и 22 декабря, сообщается на сайте Харьковского городского совета.

Это связано с ремонтом трамвайных путей по ул. Героев Труда, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

На этот период трамваи будут курсировать следующим образом:

трамвай №16: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;
трамвай №16А: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;
часть маршрута трамвая №26: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский»;
часть маршрута трамвая №26: Парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко – ст. м. «Киевская» - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;
трамвай №27: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк.

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