Трамваи №16, 16А и 26 временно изменили маршрут

29 апреля 2018 г. 10:26
62 просмотра

Движение трамваев по ул. Шевченко, на участке от ул. Матюшенко до разворотного круга «Журавлевский гидропарк»,  запрещено  до 15 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией переезда ул. Шевченко - ул. Матюшенко.

На этот период движение трамваев будет организовано так:

трамвай №16 - не ходит;

трамвай №16А:

в пиковое время: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Моисеевская - ул. Матюшенко - Журавлевский спуск - ул. Веснина - пл. Первого мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе – разворотный круг «Лесопарк»;

остальное время: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Моисеевская - ул. Матюшенко - Журавлевский спуск - ул. Веснина - пл. Первого мая - разворотный круг «Парк им. Горького»;

трамвай №26: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк».

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Закордонний паспорт? "Паспортний Сервіс" в "Ave Plaza"                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.