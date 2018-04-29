Трамваи №16, 16А и 26 временно изменили маршрут

Движение трамваев по ул. Шевченко, на участке от ул. Матюшенко до разворотного круга «Журавлевский гидропарк», запрещено до 15 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией переезда ул. Шевченко - ул. Матюшенко.

На этот период движение трамваев будет организовано так:

трамвай №16 - не ходит;

трамвай №16А:

в пиковое время: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Моисеевская - ул. Матюшенко - Журавлевский спуск - ул. Веснина - пл. Первого мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе – разворотный круг «Лесопарк»;

остальное время: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Моисеевская - ул. Матюшенко - Журавлевский спуск - ул. Веснина - пл. Первого мая - разворотный круг «Парк им. Горького»;

трамвай №26: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк».