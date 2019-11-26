Трамваи №16, 23, 26 и 27 изменят маршрут

27 ноября с 9:00 до 16:00 будет запрещено движение трамваев по пр. Тракторостроителей, на участке от разворотного круга «Салтовский» до Салтовского шоссе.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на подстанции «Салтовская» АК «Харьковоблэнерго».

В это время трамваи будут курсировать так:

№16: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Моисеевская - ул. Веринская - ул. Семиградская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

№16А: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Семиградская - ул. Веринская - ул. Моисеевская - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

№23: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;

№26: парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

№27: разворотный круг «Новожаново» - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк.