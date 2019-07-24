 

Трамваи №16 и 26 на два дня изменили маршрут

24 июля 2019 г. 10:13
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24 и 25 июля с 9:30 до 14:30 движение трамваев по ул. Шевченко на участке от ул. Матюшенко до Журавлевского гидропарка запрещено.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией контактной сети по ул. Шевченко.

В этот период трамваи будут ходить так:

- трамвай №16: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

- трамвай №16А - не ходит;

- трамвай №26: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк.

 

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