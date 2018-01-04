Трамваи №23 и 26 временно изменят маршруты движения

Движение трамваев по пр. Московскому - на участке от разворотного круга «Лосево» до разворотного круга «Юго-Восточный» - будет запрещено с 9:00 до 15:30 5 января. Об этом сообщается на сайте Харьковского городского совета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.

В это время трамваи будут курсировать так:

№ 23: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - пр. Московский - разворотный круг «Лосево»;

№ 26: парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко – ст. м. «Киевская» - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - пр. Московский - Лосево.