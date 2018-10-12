Трамваи №27 и 28 на пять дней сменят привычный маршрут

12 октября 2018 г. 15:49
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Как сообщили в пресс-службе горсовета, движение трамваев по ул. Шевченко и ул. Веринской, на участке от улицы Академика Павлова до Журавлевского гидропарка, будет запрещено с 10:00 до 15:00 16, 17, 18, 19 и 20 октября. Неудобства связаны с реконструкцией контактной сети по улице Шевченко.

На время работ трамваи №27 и 28 будут курсировать так: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная – пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

в обратном направлении: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский – ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - Новожаново.

 

 

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