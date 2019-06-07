Трамваи №3, 6 и 27 временно изменят маршрут

07 июня 2019 г. 11:33
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С 22:00 8 июня будет запрещено движение трамваев по ул. Гольдберговской и ул. Молочной, на участке от ул. Москалевской до ул. Плехановской.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайных переездов ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский и ул. Гольдберговская - ул. Москалевская.

Дата завершения работ пока неизвестна.

Также движение трамваев будет закрыто по пер. Рыбасовскому, ул. Грековской и ул. Университетской, на участке от ул. Гольдберговской до пл. Павловской, а также по пл. Павловской, пл. Сергиевской и ул. Полтавский Шлях, от ул. Университетской до ул. Конева.

На время работ трамваи будут курсировать так: 

№3: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Конева - ул. Полтавский Шлях - Залютино;

№6: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ст. м. «Защитников Украины» - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - 602 м/р;

№27: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ст. м. «Защитников Украины» - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский». 

Кроме того, для обеспечения перевозок пассажиров по ул. Николая Бажана (разворотный круг «Новоселовка») организована временная спецподача вагонов трамвайного маршрута №3: в рабочие дни - с 6:08 до 21:47 с интервалом 30 минут, в выходные дни - с 6:07 до 15:55 с интервалом 30 минут.

 

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