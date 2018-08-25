Трамваи №3 и 6 в понедельник изменят маршрут, трамвай №7 не будет ходить

С 9:00 до 17:00 27 августа будет ограничено движение транспорта по ул. Полтавский Шлях на участке от ул. Евгения Котляра до ул. Конева.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия по ул. Полтавский Шлях.

На этот период транспорт будет ходить по свободной от выполнения работ полосе.

Также с 9:30 до 14:00 27 августа будет запрещено движение трамваев по ул. Конева, на участке от ул. Гольдберговской до ул. Полтавский Шлях, пер. Рыбасовскому, ул. Грековской, ул. Полтавский Шлях, на участке от пл. Сергиевской до ул. Евгения Котляра, по ул. Благовещенской, пл. Благовещенской, спуску Соборному, ул. Коцарской. На этот период движение трамваев будет организовано так:

- трамвай №3: разворотный круг «Залютино» - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Южный вокзал»;

- трамвай №6: разворотный круг «602 м/р» - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе – разворотный круг «602 м/р;

- трамвай №7 - не ходит.