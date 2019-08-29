Трамваи №5, 6, 8, 27 временно изменят маршруты

Четыре харьковских трамвая изменят свои маршруты в связи с ремонтом трамвайных путей на перекрестке ул. Плехановская - ул. Полевая и ремонтом инженерных сетей на перекрестке пр. Московский - ул. Кооперативная - Харьковская набережная.

Как сообщили в Харьковском горсовете со ссылкой на Департамент инфраструктуры, с 22:00 30 августа до начала работ по ремонту трамвайных путей на перекрестке пр. Московский - ул. Академика Павлова движение трамваев будет организовано следующим образом:

№5: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - пр. Московский - Конный рынок - ул. Плехановская - ул. Молодой Гвардии;

№6: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Морозова - пр. Московский - Конный рынок - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Молодой Гвардии;

№8: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина (до ул. Одесской) - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

№27: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Морозова - пр. Московский - Конный рынок - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская- Новожаново.