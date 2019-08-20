Трамваи №6, 8 и 27 изменили маршрут

В связи с ремонтом трамвайных путей на перекрестке пр. Московского и ул. Академика Павлова некоторые трамваи с 20 по 22 августа курсируют по измененному маршруту.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете со ссылкой на Департамент инфраструктуры.

На этот период трамваи ходят так:

№6: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Морозова - пр. Московский – пл. Конституции – пл. Сергиевская - ул. Полтавский шлях - Южный вокзал;

№8: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

(в обратном направлении): ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - 602 м/р;

№27: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - Конный рынок - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Морозова - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский».