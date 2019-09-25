 

Трамваи №8, 26 и 27 на три дня изменили маршрут

25 сентября 2019 г. 10:52
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25, 26 и 27 сентября с 9:00 до 16:00 по ул. Шевченко, на участке от ул. Матюшенко до разворотного круга «Журавлевский гидропарк» не будут ходить трамваи.

Как сообщили в Харьковском горсовете со ссылкой на Департамент инфраструктуры, это связано ремонтом трамвайных путей по ул. Шевченко.

На этот период трамваи будут курсировать так:

- трамвай №8: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - ул. Семиградская - ул. Веринская - ул. Моисеевская – ст. м. «Киевская»;

- трамвай №26: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

- трамвай №27: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Семиградская - ул. Веринская - ул. Моисеевская – ст. м. «Киевская».

 

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