Харьковские трамваи №№ 5,8,27 изменят маршруты

05 мая 2020 г. 13:00
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В Харькове с 6 мая 2020 с 23 часов запрещается движение трамваев по ул. Гольдберговской и ул. Молочной, на участке от ул. Рыбасовской до пр. Московского, и по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как отмечается, движение запрещается до завершения работ.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайного переезда ул. Плехановская - ул. Молочная.

В этот период трамваи будут ходить так:

№ 5: РК «ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова– ул. Плехановская – станция метро «Завод им. Малышева» – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии;

№ 8: РК «602 м/р» – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – станция метро «Завод им. Малышева» – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – РК «ул. Одесская»;
в обратном направлении:
РК «ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – пр. Московский – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – РК «602 м/р»;

№ 27: РК «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – площадь Конституции – площадь Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовская – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – РК «Новожаново».

 

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