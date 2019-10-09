Трамвай № 26 изменил маршрут

Сегодня, 9 октября, с 9:00 до 16:00 запрещено движение трамваев по ул. Шевченко и ул. Героев Труда, на участке от ул. Матюшенко до ул. Академика Павлова при движении в сторону ул. Матюшенко.

Как сообщили в Харьковском горсовете со ссылкой на Департамент инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайных путей по ул. Матюшенко.

На этот период трамвай №26 будет ходить так: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Моисеевская - ул. Матюшенко - ул. Веснина – пл. Первого Мая - Парк им. Горького/Лесопарк.