Трамвай №12 изменит маршрут

Движение трамваев по ул. Сумской и Белгородскому шоссе, на участке от разворотного круга «Парк им. Горького» до Лесопарка, будет запрещено с 10:00 до 15:00 25 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с работами по регулированию контактной сети трамвая по ул. Сумской и Белгородскому шоссе.

На этот период трамвай №12 будет ходить так: разворотный круг «Ивановка» - ул. Большая Панасовская - пер. Лосевский - пер. Пискуновский - Рогатинский проезд - ул. Клочковская - Клочковский спуск - пр. Независимости - ул. Тринклера - ул. Маяковского - ул. Мироносицкая – пл. Первого Мая - разворотный круг «Парк им. Горького».