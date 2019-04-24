Трамвай №12 изменит маршрут

24 апреля 2019 г. 15:06
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Движение трамваев по ул. Сумской и Белгородскому шоссе, на участке от разворотного круга «Парк им. Горького» до Лесопарка, будет запрещено с 10:00 до 15:00 25 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с работами по регулированию контактной сети трамвая по ул. Сумской и Белгородскому шоссе.

На этот период трамвай №12 будет ходить так: разворотный круг «Ивановка» - ул. Большая Панасовская - пер. Лосевский - пер. Пискуновский - Рогатинский проезд - ул. Клочковская - Клочковский спуск - пр. Независимости - ул. Тринклера - ул. Маяковского - ул. Мироносицкая – пл. Первого Мая - разворотный круг «Парк им. Горького».

 

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