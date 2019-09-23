Трамвай №26 до конца недели изменит маршрут

С 24 по 27 сентября, ежедневно с 9:00 до 18:00, будет запрещено движение трамваев по ул. Матюшенко, Журавлевскому спуску и ул. Веснина, от ул. Шевченко до ул. Мироносицкой.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайных путей.

В это время трамвай №26 будет курсировать так: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк.

Также будет организована спецподача трамвая к разворотному кругу «Лесопарк».