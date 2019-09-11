 

Трамвай №26 изменит маршрут движения, а №12 - не будет ходить

11 сентября 2019 г. 10:30
1 просмотр

Сегодня, 11 сентября, с 22:00 до 17:00 12 сентября и 8:30 до 15:30 16 сентября будет запрещено движение трамваев в центре города.

Как сообщили в Харьковском горсовете со ссылкой на Департамент инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.

Трамваи не будут ходить по спуску Клочковскому, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Маяковского, ул. Мироносицкой, пл. Первого Мая, ул. Сумской, по Белгородскому шоссе, на участке от ул. Клочковской до разворотного круга «Лесопарк», по ул. Веснина, Журавлевскому спуска и ул. Матюшенко, на участке от ул. Мироносицкой до ул. Шевченко.

В связи с этим движение трамваев изменится следующим образом:

№12 - не ходит;

№26: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.