Трамвай №26 изменит маршрут движения, а №12 - не будет ходить

Сегодня, 11 сентября, с 22:00 до 17:00 12 сентября и 8:30 до 15:30 16 сентября будет запрещено движение трамваев в центре города.

Как сообщили в Харьковском горсовете со ссылкой на Департамент инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.

Трамваи не будут ходить по спуску Клочковскому, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Маяковского, ул. Мироносицкой, пл. Первого Мая, ул. Сумской, по Белгородскому шоссе, на участке от ул. Клочковской до разворотного круга «Лесопарк», по ул. Веснина, Журавлевскому спуска и ул. Матюшенко, на участке от ул. Мироносицкой до ул. Шевченко.

В связи с этим движение трамваев изменится следующим образом:

№12 - не ходит;

№26: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк.