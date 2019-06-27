 

Трамвай №26 изменит маршрут на четыре дня

27 июня 2019 г. 16:30

Движение трамваев по ул. Матюшенко, Журавлевскому спуску и ул. Веснина, на участке от ул. Шевченко до ул. Мироносицкой, будет запрещено с 9:00 до 18:00 1, 2, 3 и 4 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры.

Так, трамвай №26 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк.

Отметим, неудобства связаны с с реконструкцией трамвайных путей.

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