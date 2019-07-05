Трамвай №26 на два дня сменил маршрут

Движение трамваев по ул. Матюшенко, Журавлевскому спуску и ул. Веснина, на участке от ул. Шевченко до ул. Мироносицкой, будет запрещено с 9:00 до 18:00 5 и 6 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры.

По их информации, в это время трамвай №26 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк.

Неудобства связаны с реконструкцией трамвайных путей.