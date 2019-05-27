Трамвай №26 временно изменит маршрут

27 мая 2019 г. 12:24
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С 9:00 до 15:00 и с 17:00 до 21:00 28-31 мая и 2-3 июня будет запрещено движение трамваев по ул. Матюшенко, Журавлевскому спуску и ул. Веснина, от ул. Шевченко до ул. Мироносицкой.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как пояснили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайных путей на ул. Матюшенко.

В этот период трамвай №26 будет курсировать так: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк.

 

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