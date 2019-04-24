Трамвай №27 на полдня изменил маршрут, № 16, 16А – не ходят

Сегодня, 24 апреля, движение трамваев по ул. Академика Павлова на участке от пер. Салтовского до ул. Героев Труда запрещено с 10:00 до 15:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с работами по регулированию контактной сети трамвая по ул. Академика Павлова.

На этот период движение трамваев будет осуществляться так:

- трамваи №16 и 16А - не ходят;

- трамвай №27: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная – пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Моисеевская (ст. м. «Киевская») - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;

- в обратном направлении: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - ул. Моисеевская (ст. м. «Киевская») - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - Новожаново.