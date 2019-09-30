 

Трамвай №3 на Холодной Горе изменит маршрут

30 сентября 2019 г. 16:30
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1 октября с 9:00 до 17:00 будет ограничено движение транспорта по ул. Полтавский Шлях, на участке от ул. Озерянской до ул. Петра Болбочана при движении в сторону ул. Дудинской.

Как сообщили в Харьковском горсовете со ссылкой на Департамент инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия по ул. Полтавский Шлях.

На этот период транспорт будет ходить по свободной от выполнения работ полосе движения.

Также, по информации пресс-службы горсовета, с 9:00 до 17:00 1 октября будет запрещено движение трамваев по ул. Залютинской и ул. Полтавский Шлях, на участке от разворотного круга «Залютино» до ул. Евгения Котляра.

Поэтому трамвай №3 будет курсировать так:

- Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал.

 

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