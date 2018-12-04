Трамвай №3 завтра изменит маршрут

Завтра, 5 декабря с 10:00 до 13:00 движение трамваев по ул.Полтавский шлях, на участке от ул. Евгения Котляра до разворотного круга «Залютино», будет запрещено.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского горсовета.

Это связано со сносом аварийного дерева, пояснили в Департаменте инфраструктуры.

В это время трамвай №3 будет курсировать так: Новожаново - ул.Москалевская - ул.Гольдберговская - пер.Рыбасовский - ул.Грековская - ул.Университетская - пл.Сергиевская - ул.Полтавский шлях - ул.Евгения Котляра - Южный вокзал.