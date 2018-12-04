Трамвай №3 завтра изменит маршрут

04 декабря 2018 г. 19:39
33 просмотра

Завтра, 5 декабря с 10:00 до 13:00 движение трамваев по ул.Полтавский шлях, на участке от ул. Евгения Котляра до разворотного круга «Залютино», будет запрещено.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского горсовета.

Это связано со сносом аварийного дерева, пояснили в Департаменте инфраструктуры.

В это время трамвай №3 будет курсировать так: Новожаново - ул.Москалевская - ул.Гольдберговская - пер.Рыбасовский - ул.Грековская - ул.Университетская - пл.Сергиевская - ул.Полтавский шлях - ул.Евгения Котляра - Южный вокзал.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.