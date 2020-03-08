Трамвай №6 в центре изменит маршрут

08 марта 2020 г. 14:10
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С 10 по 14 марта движение трамваев по пл. Павловской, пл. Конституции и пр. Московскому, на участке от ул. Университетской до пл. Защитников Украины при движении в сторону пр. Московского, будет запрещено с 22:15 до 5:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.

В связи с этим, трамвай №6 в этот период будет курсировать так:

602 м/р - Салтовское шоссе - пер. Салтовский - ул. Академика Павлова - пр. Московский - пл. Конституции - пл. Павловский - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;

в обратном направлении: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский Шлях - пл. Сергиевская - пл. Павловская - ул. Университетская - ул. Грековская - пер. Рыбасовски - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - пер. Салтовский - Салтовское шоссе - 602 м/р.

 

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