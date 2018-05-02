Трамвай №7 и троллейбус №11 временно изменили маршрут

Движение транспорта по ул. Конева, на участке от ул. Москалевской до ул. Полтавский Шлях, ограничено с 9:00 до 17:00 2 и 3 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части по ул. Конева.

Кроме того, с 9:30 до 16:00 2 и 3 мая запрещено движение трамваев по ул. Конева, на участке от ул. Полтавский Шлях до ул. Гольдберговской, а также движение троллейбусов по ул. Конева, на участке от ул. Большой Гончаровской до ул. Полтавский Шлях. В связи с этим движение трамваев и троллейбусов организовано так:

трамвай №7: разворотный круг «Новоселовка» - ул. Николая Бажана - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Южный вокзал»;

троллейбус №11: разворотный круг «пр. Дзюбы» - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская – разворотный круг «ул. Конева».