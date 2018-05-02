Трамвай №7 и троллейбус №11 временно изменили маршрут

02 мая 2018 г. 10:54
90 просмотров

Движение транспорта по ул. Конева, на участке от ул. Москалевской до ул. Полтавский Шлях, ограничено с 9:00 до 17:00 2 и 3 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части по ул. Конева.

Кроме того, с 9:30 до 16:00 2 и 3 мая запрещено движение трамваев по ул. Конева, на участке от ул. Полтавский Шлях до ул. Гольдберговской, а также движение троллейбусов по ул. Конева, на участке от ул. Большой Гончаровской до ул. Полтавский Шлях. В связи с этим движение трамваев и троллейбусов организовано так:

трамвай №7: разворотный круг «Новоселовка» - ул. Николая Бажана - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Южный вокзал»;

троллейбус №11: разворотный круг «пр. Дзюбы» - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская – разворотный круг «ул. Конева».

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Закордонний паспорт? "Паспортний Сервіс" в "Ave Plaza"                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.