Transparency International уличила Маслякова в махинациях с недвижимостью и конфликте интересов

Российское отделение Transparency International уличило в махинациях с недвижимостью и конфликте интересов ведущего "Клуба веселых и находчивых" (КВН) Александра Маслякова. Об этом говорится в расследовании организации, которое опубликовали 30 ноября.

Отмечается, что в 2011 году Масляков стал руководителем государственного унитарного предприятия (ГУП) "Московский молодежный центр "Планета КВН", которому за счет госбюджета по инициативе президента России Владимира Путина передали реконструированный столичный кинотеатр "Гавана".

В это же время Масляков оставался учредителем творческого объединения "АМиК", которому принадлежат права на бренд КВН. Позже стал индивидуальным предпринимателем. Российские законы запрещают совмещать руководство ГУП с бизнесом, отмечают в антикоррупционном центре.

В 2014 году государственная "Планета КВН" и частный "АМиК", находящиеся под управлением Маслякова и его семьи, создали совместную компанию "Дом КВН", несмотря на конфликт интересов. В новой организации "АМиК" получил долю в 51%, тем самым обеспечив себе руководство компанией и активами ГУП, включая подаренную президентом недвижимость, подчеркивается в расследовании.

Помимо здания кинотеатра, "Дом КВН" получил в аренду на 49 лет земельный участок площадью более 6,3 тыс. м² с кадастровой стоимостью 694 млн рублей (около $11 млн).

Как пояснил The Village пресс-секретарь антикоррупционной организации Глеб Гавриш, полученную недвижимость Масляковы используют не только в интересах КВН, но и в собственных коммерческих целях.

После того как активисты обратились в прокуратуру с просьбой проверить, соблюдаются ли главой КВН требования закона, московская мэрия 21 июля уволила Маслякова с должности директора ГУП. При этом полученная компанией телеведущего недвижимость так и осталась под управлением семьи Масляковых.

Transparency International является неправительственной международной организацией по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру. Российское отделение "Трансперенси Интернешнл" министерством юстиции РФ внесено в реестр "некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента".