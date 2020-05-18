Транспорт - на карантине, часть проспекта - на реконструкции. В Харькове изменят маршруты трамваев и троллейбусов

789 - именно столько случаев заражения Covid-19 зафиксировано в Харьковской области. За выходные увеличилось количество жертв коронавируса - умерших в области уже 30. Выздоровели - более сотни.

263 человека находятся в больнице, из них четверо - в реанимации. Жители города и области уже неделю живут в режиме смягченного карантина. Главные изменения, говорят люди: очереди в магазины и банки, а также на остановках общественного транспорта. Людей в масках и перчатках существенно меньше.

Денис:

Людей просто больше стало, ну и маски многие поснимали. А так, в-приницпе, парки пооткрывали, людей больше стало. Люди расслабились, как мне кажется, привыкли просто. Заражение растет, смотрю по телевизору, все больше и больше, а бдительность все меньше, расслабляться не нужно.

Любовь и Александр:

Меньше маски стали одевать. Сам без маски. Люди устали от всего. Я забыл. Он забыл, а у меня, и я забыла, просто была в сумке.

А вот что осталось неизменным, так это проблемы с транспортом, особенно для жителей пригорода. Ведь с 12 мая харьковчане, которые в течение месяца находились на самоизоляции и работали дистанционно, вернулись к обычному режиму работы. А пассажирские перевозки до сих пор ограничены.

Андрей:

Как были толпы, так и остались толпы, пусть интервал меньше делают: чем меньше интервал транспорта, тем меньше скопление. Посмотрите, какое скопление, вот это и все. Я с пригорода, вот сейчас трамваем до Холодки, а потом попутками. И всё, потому что это нереально, бардак делается.

Валерий:

Ничего не изменилось, я живу в пригороде, 200 гривен на работу, 200 гривен обратно. Вот так вот. - А чем добираетесь? - На такси. Хорошо, что на работе договорился - два раза в неделю. А так, смысла нет ездить на работу.

Уже со вторника неудобств с передвижением по Харькову может стать еще больше. Ведь харьковская "подземка" - закрыта. Вместе с тем, 19 мая начинается реконструкция Московского проспекта на участке от Гимназической набережной до улицы Богдана Хмельницкого. Также продолжится реконструкция на перекрестке улиц Молочной и Плехановской. Об этом сообщили на сайте городского совета.

Некоторые трамваи и троллейбусы из-за ремонтных работ изменят свои маршруты. Например, троллейбус номер 46, который во время карантина курсировал от микрорайона Горизонт до площади Конституции, и стал одним из самых востребованных маршрутов, отныне будет следовать только до Конного рынка, а затем - в обратном направлении. А вот трамваи номер 5 и 6 вообще временно перестанут ходить.

