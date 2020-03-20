Транспортный коллапс и конфликты на остановках. Кучер назвал Кернеса "деструктивным элементом"

Метро в Харькове не работает уже несколько дней, и проблемы с транспортом не исчезают. Количество людей в маршрутках не должно превышать 10 человек, в трамваях и троллейбусах - до 20. В пятницу утром пассажиры начали блокировать движение транспорта, если их не пускали в салон. Протесты проходили в разных районах города - на Салтовке, Холодной горе и на перекрестке улиц Морозова и Киргизской. В одном из трамваев разъяренные горожане разбили стекло. Об этом написал на своей странице представитель мэрии, Юрий Сидоренко. Кондукторы говорят - работать сейчас действительно трудно на всех маршрутах.

Нина, кондуктор:

Очень тяжело, людям надо ехать, а нам не разрешают. 20 человек и ни капельки больше. Водителей не хватает. Работа невыносимая. Сдай план, много льготчиков, закрыли метро. Закрыли предприятия, а "привези".

Геннадий, кондуктор:

Соблюдать удается, если двери не открывать, это первое. А как людям доехать? Меня этот вопрос волнует. Как людям доехать? Почему они должны перекрывать движение? Все.

После закрытия подземки часть харьковчан отказались от поездок в транспорте. Другие - пересмотрели время, когда едут на работу или же ходят пешком, и с пониманием относятся к суоврого карантина. Однако до сих пор много тех, кто не может изменить график или оставаться дома, поэтому вынуждены терпеть неудобства и стоять в длинных очередях.

Светлана, пассажир трамвая:

Добираюсь трамвайчиком, не понимаю тех людей, которые создают панику. Можно цивилизованно стать в очередь, заходить, и нормально доехать. Которые блокируют линии трамвайные, должен человек понимать, что не уедет никто. Нужно вести себя цивилизованно. Вот и все.

Николай, пассажир трамвая:

Девушка, я езжу на работу рано утром. В 4-5. Садишься, нормально, заплатил и спокойно едешь, но кто попозже, там, конечно, тяжело.

Юрий, пассажир трамвая:

Дело в том, что не приняли мер предварительных. И по 10 человек - бред настоящий. Сейчас на остановках по 200 человек стоят и друг-друга заражают. А вот 10 человек в трамвае - будут целые и невредимые.

Пенсионеры говорят, стараются не выходить из дома без необходимости из-за коронавируса и карантина. Но есть множество пожилых людей, которые ездят на работу. Говорят, пенсии не хватает, поэтому не хотят потерять дополнительный заработок.

Валентина Дмитриевна, пенсионерка:

Ну, мы ж пенсионеры, сидим дома, никуда не ходим, так что нам особенно, ну и нас успокаивает, что в Харькове нету еще вируса этого.

Вот стою 40 минут здесь, вот они стоят. А по-причине неизвестно. Теперь на дорогу тратится часа полтора.

В мэрии говорят, проблем после закрытия метрополитена - полно. Часто приходится вызывать полицию из-за конфликтов на остановках общественного транспорта. Перевозчики отказываются выводить автобусы, а трамваев и троллейбусов не хватает, особенно в часы пик, подчеркивает заместитель мэра Евгений Водовозов.

Евгений Водовозов, заместитель мэра по вопросам инфраструктуры:

Кількість поджвижного складу автобусів зменшилася вдвое, майже 200 автобусів з'їхало з ліній. Водії бояться. Водії травмаїв, тролейбусів бояться штрафів, які їм випишуть поліцейські.

По словам Водовозова, городской голова Харькова Геннадий Кернес обратился к правительству, чтобы "разморозить" работу подземки.

Евгений Водовозов, заместитель мэра по вопросам инфраструктуры:

Ні водії, ні керівники парків, ні місто не винно в тому, що происходит. Ми заручники ситуації, як и всі ви. Міський голова звернувся до Кабінету Міністрів щодо відкриття метро, мабуть, в якомусь спеціальному режимі, масочний стан, перевірка тепловізорами, але іншого виходу нема.

Правда, глава области, Алексей Кучер, другого мнения. Он говорит - ответственный за все, что происходит с транспортом - городской голова.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

На мій погляд, в Харкіівській області, саме він є деструктивним елементом. Абсолютно, я підкреслюю. Який, власне, організував все, що відбувається. Наша реакція буде досить жорстка, тому що ця особа не займається речами, які необхідно займатися меру міста, ця особа відповідає за все, що відбувається в місті Харкові. Той весь колапс транспортний, який ми сьогодні споглядаємо - це пряма відповідальність Кернеса.

Между тем, полицейские продолжают регулярно составлять админпротоколы о нарушении правил карантина. По всей Украине их 405, плюс открыто 6 уголовных производств. Харьковские правоохранители проработали 55 вызовов относительно возможных нарушений по перевозке пассажиров.