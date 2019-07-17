 

Трасса Киев-Харьков будет частично перекрыта до 20 октября

17 июля 2019 г. 11:24
Источник: РБК-Украина
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На участке трассы Киев-Харьков в Киевской области на три месяца будет перекрыто движение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укравтодора" в Facebook.

Как сообщается, движение будет закрыто с 20 июля по 20 октября в связи с проведением капитального ремонта транспортной розвязки. На время ремонта организован объезд.

"В связи с началом выполнения работ по капитальному ремонту транспортной розвязки на дороге М-03 Киев-Харьков-Должанский (км 25+307) движение автотранспорта будет закрыто на период с 20.07.2019 г.-20.10.2019 г.", - сообщили в "Укравтодоре".

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