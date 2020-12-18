Траур по Кернесу сократили до двух дней

18 декабря 2020 г. 10:14
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Траур в связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса продлиться два дня - 17 и 18 декабря. На сайте горсовета со ссылкой на распоряжение секретаря городского совета Игоря Терехова появилось исправленное сообщение с пометкой "обновлено". Напомним, вчера сообщалось, что траур будет три дня - 17, 18 и 19 декабря.

Как уточнил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, третий день траура перенесли на день похорон, дата которых пока неизвестна.

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