Требования мужчины, который захватил почтовое отделение, могут быть связаны с обменом удерживаемыми лицами на Донбассе, - СМИ

30 декабря 2017 г. 18:08
Источник: 112 - Украина
1003 просмотра

Начальник полиции Харьковской области Олег Бех заявил в эфире "112 Украина", что требования неизвестного, захватившего заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове 30 декабря, связаны с обменом удерживаемыми лицами на Донбассе.

По словам Беха, около 14:40 неизвестный забаррикадировался в отделении "Укрпочты" на улице Шевченко.

"По его голосу мы не понимаем, в каком состоянии он находится… Мы пока не понимаем требований. Основной вопрос – в том, что он говорит, что не все заложники были освобождены в ходе переговоров, которые недавно состоялись", – добавил Бех.

Правоохранители предполагают, что у мужчины, который захватил заложников, могут быть сообщники.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Комплексная диагностика зрения 199 грн!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.