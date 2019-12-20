Трехкомнатные квартиры в ЖК RYBALSKY для гармоничной семейной жизни®

Новый жилой район RYBALSKY в Подольском районе Киева оптимальным образом подходит для семей с детьми. Здесь предусмотрены ключевые объекты социальной, торгово-развлекательной и общественной инфраструктуры. Возможность отдыхать, общаться с друзьями и заниматься спортом, не тратя уйму времени на дорогу, — одно из ключевых преимуществ, которое привлекает инвесторов.

Особенности проекта

Над воплощением проекта в жизнь работают специалисты девелоперской компании SAGA Development и группы компаний Perfect Group. Главная цель — превратить заброшенную промышленную зону в инновационной район, где будет комфортно жить, работать и отдыхать. ЖК РЫБАЛЬСКИЙ находится в историческом центре Киева и прекрасно вписывается в общий архитектурный ансамбль старого города. Высота зданий в новом районе не превышает 9 этажей.

Проектом предусмотрено возведение 9 домов-кварталов с закрытыми внутренними дворами. Технология строительства — монолитно-каркасная. Запланированы современные спортивные и детские игровые пространства, workout-зоны. Резиденты смогут организовывать пикники, отдыхать и заниматься йогой на зеленых лужайках, посещать разнообразные ивенты и ужинать в модных ресторанах. Для автомобилей запроектирован подземный паркинг.

Нижние этажи домов отведены под коммерческие объекты. Здесь будут расположены кабинеты семейных врачей и стоматологов, ветеринарная клиника и аптеки, салоны красоты и магазины различного назначения. Есть возможность открыть художественную студию и архитектурную мастерскую. Можно купить просторное помещение под офис.

Ассортимент предложений

3-х комнатные квартиры в ЖК RYBALSKY продаются без ремонта — можно воплотить в жизнь креативные дизайнерские решения. Общая площадь недвижимости составляет 85,50–165,39 кв. м. Привлекательный вариант — двухуровневая квартира с огромной террасой. Предлагается 16 планировочных решений. Есть возможность заказать перепланировку жилого пространства, пока объект активно строится.

Предусмотрены большие спальни, которые можно зонировать с помощью мебели, материалов и оттенков. В просторной кухне-гостиной есть место для круглого обеденного стола. Для комфорта резидентов запланированы две ванные комнаты. Продаются варианты с кладовой и гардеробной.

Два дома в новом жилом районе уже введены в эксплуатацию. Чтобы не упустить свой идеальный вариант, обратитесь в отдел продаж. Менеджеры готовы ответить на интересующие вас вопросы и предоставить разрешительную документацию для ознакомления.