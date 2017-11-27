Треть украинцев хотят получать образование для себя или своих детей в странах Запада - опрос

27 ноября 2017 г. 14:46
Источник: УНИАН
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Более трети украинцев хотят получать образование для себя или своих детей в учебных заведениях за рубежом, в Европе.

О таких результатах опроса, проведенного в рамках проекта «Городской омнибус», сообщает компания «Active Group».

Так, согласно выводам социологического исследования, выбирая места для собственного образования или образования собственных детей и/внуков, респонденты чаще всего (37,1%) выбирали свой город. Но 33,9% опрошенных выбрали вариант «в странах Западного мира».

В других городах Украины хотят учиться 12,1% жителей крупных городов, где проводился опрос.

О том, что не хотят получать высшее образование для себя или своих детей заявили 2,9% участников опроса. Социологическое исследование проводилось в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и Днепре. В каждом городе опрошено не менее 1500 респондентов. Теоретическая погрешность не превышает 2,5%.

 

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