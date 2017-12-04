Треть украинцев страдают от психических расстройств - Минздрав

В Украине 30% людей сталкиваются с психическими расстройствами. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Роман Илык.

"Это обусловлено ощущением опасности, вопросами трудоустройства, вопросами военного конфликта на востоке страны. От них страдают в основном пожилые люди, жители востока Украины, переселенцы, а также военные, служившие в зоне АТО", - сообщил Илык.

Он добавил, что более 75% граждан, страдающих психическими расстройствами, не обращаются к врачам по тем или иным причинам.

"Они пытаются решить проблему самостоятельно, употребляя алкоголь, наркотики. Поэтому мы считаем, что эта проблема требует решения на государственном уровне", - заявил Илык. Именно поэтому в список лекарств, входящих в программу Доступные лекарства, включат медикаменты для лечения депрессии и депрессивного синдрома.

Ранее сообщалось, что Украина – первая в Европе по количеству психических расстройств.